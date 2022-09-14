Байден заявил о значительном прогрессе Украины в войне

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Joe Raedle / Staff

Американский президент Джо Байден заявил, что Украина добилась значительного прогресса в ходе военных действий. Однако, он считает, что "впереди еще долгий путь". Об этом говорится на сайте Белого дома.

Когда у Байдена спросили, считает ли он текущий ход войны "поворотным" моментом, президент США ответил: "На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать".

"Очевидно, что украинцы достигли значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь", – сказал американский лидер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с января прошлого года США выделили Украине военную помощь в размере 13,6 млрд долларов.

Также СМИ сообщили, что администрация Байдена в скором времени собирается объявить о военной миссии по долгосрочной поддержке Украины. Кроме того, в рамках миссии назначат генерала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987676-bayden-zayavil-o-znachitelnom-progresse-ukrainy-v-voyne/