WSJ: США объявят о специальной миссии по долгосрочной поддержке Украины

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Администрация Байдена в скором времени собирается объявить о военной миссии по долгосрочной поддержке Украины. Также в рамках миссии назначат генерала, передает The Wall Street Journal.

Назначенный американской стороной генерал будет ответственен за обучение украинских военных и будет заниматься поставками вооружений. Сообщается, что миссия получит свое название по аналогии с наименованием военных операций в Ираке или Афганистане

Присвоение миссии названия свидетельствует о долгосрочном и целевом финансировании со стороны Штатов.

Ранее американское правительство выделило крупнейший с начала войны в Украине пакет военной помощи в 2,98 млрд долларов. Туда войдут современные системы зенитно-ракетной обороны, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, примерно 250 тыс. артиллерийских боеприпасов и многое другое.

Пакет также предусматривает обучение украинских военных обращению с западным оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984912-wsj-ssha-obyavyat-o-spetsialnoy-missii-po-dolgosrochnoy-podderzhke-ukrainy/