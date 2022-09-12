Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Зеленский считает, что российская стратегия заключается в том, чтобы с помощью переговоров и соглашений, набраться сил и начать новые вторжения.

"Это их стратегия – постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас перед Украиной стоит цель – вернуть все оккупированные территории.

"Я знаю, что некоторые государства будут толкать нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы все поняли, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это разные вещи, потому что Минск – это пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", – заявил украинский лидер.

Он отметил, что не видит со стороны российских властей желания вести конструктивный диалог.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными <…> Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", – добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что начнет вести переговоры с Россией после того, как российские военные покинут территорию их страны.

Ранее Зеленский рассказал, в каком случае переговоры с Россией будут невозможны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987266-zelenskiy-otkazalsya-v-blizhayshee-vremya-vesti-peregovory-s-rossiey/