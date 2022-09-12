СМИ: Эрдоган вновь предложит Путину провести встречу с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Alexis Mitas/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит организовать его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet.

Отмечается, что самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация в Украине.

"Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении", – говорится в публикации.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудят функционирование "зернового коридора".

"После заявления Путина о том, что "к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны", Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции", – пишет издание.

Напомним, в августе Эрдоган заявил о намерении организовать переговоры Путина и Зеленского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987317-smi-erdogan-vnov-predlozhit-putinu-provesti-vstrechu-s-zelenskim/