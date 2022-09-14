Токаев призвал принять меры для стабилизации обстановки на азербайджано-армянской границе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения.

В саммите также приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Фото: akorda.kz

Главы государств заслушали информацию премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе.

Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.

Напомним, ранее в ОДКБ прокомментировали обострение обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность политико-дипломатических методов урегулирования конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987604-tokaev-prizval-prinyat-mery-dlya-stabilizatsii-obstanovki-na-azerbaydzhano-armyanskoy-granitse/