Баку и Ереван достигли договоренности о прекращении огня

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Азербайджан и Армения достигли договоренности о прекращении огня на границе после того, как стороны обвинили друг друга в обстрелах территорий в ночь с 12 на 13 сентября.

Sputnik Азербайджан со ссылкой на источники сообщил, что между сторонами достигнута договоренность о прекращении огня.

"Однако вооруженные силы Армении снова нарушили договоренность, продолжая провокации, и только с 09:15 13 сентября режим прекращения огня был восстановлен полностью", – пишет издание.

Как передает РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Совфеда Григория Карасина, перемирие на границе Армении и Азербайджана было достигнуто благодаря усилиям России, в том числе после разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна, а также работы российского МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить огонь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987522-baku-i-erevan-dostigli-dogovorennosti-o-prekraschenii-ognya/