Ситуацию на границе Армении и Азербайджана прокомментировали в ОДКБ

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В ОДКБ прокомментировали обострение обстановки на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность политико-дипломатических методов урегулирования конфликта. Текст сообщения опубликован на официальном сайте организации.

В сообщении организации отмечается, что в ночь на 13 сентября 2022 года на границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА. В результате есть погибшие и раненые.

"Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", – отметили представители ОДКБ.

Также в организации высоко оценили посреднические усилия России в прекращении огня на линии соприкосновения с 09:00 13 сентября.

"В связи с обращением армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения, секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", – отмечается в сообщении.

Семьям погибших представители организации выразили глубокие соболезнования, а раненым – пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, сегодня сообщалось, что Армения намерена обратиться к России, Организации Договора о коллективной безопасности и Совету безопасности ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

США призывали Армению и Азербайджан к прекращению огня.

Позже стало известно, что между сторонами были достигнуты договоренности о прекращении огня на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987568-situatsiyu-na-granitse-armenii-i-azerbaydzhana-prokommentirovali-v-odkb/