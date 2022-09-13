США призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня

Энтони Блинкен. Фото: Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить огонь, об этом говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

"Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем к немедленному прекращению любых военных действий", – говорится в заявлении.

На сайте премьер-министра Армении сообщается, что Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном.

"Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность американской стороны в связи со сложившейся ситуацией и назвал недопустимой дальнейшую эскалацию ситуации. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации", – говорится в пресс-релизе.

Ранее Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах территорий. Чуть позже стало известно, что Ереван попросит помощи у России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987481-ssha-prizvali-armeniyu-i-azerbaydzhan-k-prekrascheniyu-ognya/