Армения попросит помощи у России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Никол Пашинян. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Армения намерена обратиться к России, Организации Договора о коллективной безопасности и Совету безопасности ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, об этом говорится на сайте премьер-министра страны.

В Армении под председательством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности страны, в ходе которой были обсуждены дальнейшие действия страны "по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана".

"В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет безопасности ООН", – говорится в заявлении.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстрелах приграничных территорий. В Баку заявили, что провели ответные меры на провокацию Еревана. Обе стороны сообщили о потерях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987470-armeniya-poprosit-pomoschi-u-rossii-odkb-i-oon-iz-za-situatsii-na-granitse-s-azerbaydzhanom/