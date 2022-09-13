Рабочие в Британии приостановили забастовки во время траура по королеве Елизавете II

Елизавета II. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Рабочие в Великобритании прервали забастовки после смерти королевы Елизаветы II. По словам представителей профсоюзов, они делают это в знак уважения к монарху, который правил страной в течение 70 лет. Но так как правительство страны не стремится решить проблемы рабочих, забастовки продолжатся после похорон королевы, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Профсоюзы, представляющие почтовых работников Королевской почты и железнодорожный персонал, заявили, что из уважения к памяти королевы и из уважения к ее семье они отменят запланированные забастовки. Профсоюз, представляющий интересы машинистов поездов, также заявил об отмене забастовок. Благодаря этому поезда будут ходить по расписанию, поскольку люди будут работать, а не бастовать.

Более того, компания Network Rail, обслуживающая железнодорожные пути, объявила, что все запланированные инженерные работы будут отменены ради того, чтобы у граждан была возможность приехать в Лондон и почтить память усопшей королевы.

Конгресс профсоюзов заявил, что отложит свое ежегодное заседание до конца этой осени. При этом представители профсоюзов утверждают, что забастовки продолжатся, как только в стране закончатся все официальные траурные мероприятия. Забастовки рабочих в Великобритании продолжаются в течение последних нескольких месяцев. Рабочие требуют повышения заработной платы, поскольку, по их мнению, их доход не соответствует росту стоимости жизни в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987301-rabochie-v-britanii-priostanovili-zabastovki-vo-vremya-traura-po-koroleve-elizavete-ii/