Карл III и королева-консорт Камилла впервые появились на публике с новыми титулами (фото)

Король Карл III и королева-консорт Камилла. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Новый король Великобритании Карл III впервые появился на публике после сообщения о смерти королевы Елизаветы II. Сопровождала монарха его супруга, королева-консорт Камилла, сообщает британская газета Daily Mail.

Карл III и королева Камилла прибыли в Лондон из Балморала, где в четверг, 8 сентября, скончалась королева Елизавета II.

Как пишет издание, британцы тепло эмоционально поприветствовали Карла III криками "Боже, храни короля!". Народ собрался у Букингемского дворца, сюда же несут цветы в знак скорби по королеве Елизавете II.

Король Карл III и королева-консорт Камилла. Фото: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

"Было слышно, как король говорил доброжелателям: "Большое спасибо, это так мило, это действительно так", "Да благословит вас Бог" и "Я очень тронут" во время 15-минутной прогулки. Одна женщина крикнула ему: "Мы любим тебя, король Чарльз, и мы любили твою маму", - говорится в статье.

Карл III. Фото: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Ожидается, что сегодня король встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а затем выступит с первым обращением к нации.

Карл III. Фото: Samir Hussein/WireImage

Король Карл III и королева-консорт Камилла. Фото: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987100-karl-iii-i-koroleva-konsort-kamilla-vpervye-poyavilis-na-publike-s-novymi-titulami-foto/