Карл III и королева-консорт Камилла впервые появились на публике с новыми титулами (фото)
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Новый король Великобритании Карл III впервые появился на публике после сообщения о смерти королевы Елизаветы II. Сопровождала монарха его супруга, королева-консорт Камилла, сообщает британская газета Daily Mail.
Карл III и королева Камилла прибыли в Лондон из Балморала, где в четверг, 8 сентября, скончалась королева Елизавета II.
Как пишет издание, британцы тепло эмоционально поприветствовали Карла III криками "Боже, храни короля!". Народ собрался у Букингемского дворца, сюда же несут цветы в знак скорби по королеве Елизавете II.
"Было слышно, как король говорил доброжелателям: "Большое спасибо, это так мило, это действительно так", "Да благословит вас Бог" и "Я очень тронут" во время 15-минутной прогулки. Одна женщина крикнула ему: "Мы любим тебя, король Чарльз, и мы любили твою маму", - говорится в статье.
Ожидается, что сегодня король встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а затем выступит с первым обращением к нации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987100-karl-iii-i-koroleva-konsort-kamilla-vpervye-poyavilis-na-publike-s-novymi-titulami-foto/