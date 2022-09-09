Британская королевская семья сделала первое заявление после смерти Елизаветы II

Британская королевская семья. Фото: Chris Jackson/Getty Images

В официальном Instagram-аккаунте Британской королевской семьи появилось первое заявление после смерти королевы Елизаветы II. Автором заявления указан король Карл III.

"Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы - момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи.

Мы глубоко скорбим о кончине любимого государя и всеми любимой матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться всей страной, Королевствами и Содружеством, а также бесчисленным количеством людей по всему миру.

В этот период траура и перемен я и моя семья будем утешены и поддержаны нашим знанием об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовалась королева", - говорится в заявлении короля.

Напомним, вчера, 8 сентября, на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Королем Великобритании после ее смерти стал ее старший сын – Чарльз. Теперь он будет известен как король Карл III.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986928-britanskaya-korolevskaya-semya-sdelala-pervoe-zayavlenie-posle-smerti-elizavety-ii/