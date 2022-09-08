Семья Елизаветы II съезжается в Шотландию из-за проблем со здоровьем королевы
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Букингемский дворец заявил о проблемах со здоровьем у королевы Елизаветы II. Сейчас она находится в замке Балморал в Шотландии. Куда быстро прибывают все члены королевской семьи, сообщает британский телеканал Sky News.
Ранее врачи королевы Великобритании выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. Сейчас монарх находится под медицинским наблюдением в замке Балморал в Шотландии.
Тем не менее к ней постепенно съезжаются ее дети, внуки и другие родственники.
Отмечается, что принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог Кембриджский направляются в резиденцию королевы, чтобы быть рядом с ней.
Также сообщалось о том, что внук Елизаветы II принц Гарри выехал в Шотландию к заболевшей королеве. Его жена Меган Маркл осталась в Лондоне.
По информации телеканала, герцогиня Кембриджская осталась в Виндзоре, поскольку принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи проводят первый полный день в новой школе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986896-semya-elizavety-ii-sezzhaetsya-k-ney-v-shotlandiyu/