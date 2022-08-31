Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Миссия МАГАТЭ отправилась из столицы Украины на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы оценить ситуацию и установить постоянное представительство, передает Укринформ.

"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу – поработать и оценить настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге в Киеве.

Он отметил, что миссия планирует провести на ЗАЭС несколько дней и установить на станции постоянное представительство.

В то же время глава временной администрации региона Евгений Балицкий заявил, что визит миссии МАГАТЭ рассчитан на один день, передает "Интерфакс".

"Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено [как цель визита] – "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие", – сказал он.

Ранее стало известно, что Запорожскую атомную электростанцию в Украине посетит миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

25 августа ЗАЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети. Причиной стали обстрелы, о которых сообщили украинская и российская стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985484-missiya-magate-otpravilas-iz-kieva-na-zaporozhskuyu-aes/