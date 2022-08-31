Украина заявила о возможности вступить в НАТО до окончания войны

Ольга Стефанишина. Кадр из видео: YouTube/Європейська правда

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде" рассказала, что их страна может вступить в НАТО еще до завершения войны. Данное решение должно быть принято в Брюсселе.

"Я не хочу уходить в детали, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания войны", – заявила Стефанишина.

Вице-премьер Украины подчеркнула, что их страна много раз заявляла о своем желании стать частью Североатлантического альянса. И теперь данное решение должно быть принято в Брюсселе.

Она также не согласилась с утверждением, что "государство, у которого есть оккупированные территории и конфликт с соседом", не может стать членом НАТО.

"Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено", – сказала Стефанишина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал примерную сумму, которая потребуется стране для восстановления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985460-ukraina-zayavila-o-vozmozhnosti-vstupit-v-nato-do-okonchaniya-voyny/