Сколько денег потребуется на восстановление Украины, сообщил Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал примерную сумму, которая потребуется стране для восстановления. Об этом он заявил во время обращения к "Движению предприятий Франции", передает украинский телеканал 5.ua.

По словам Зеленского, Украине на восстановление потребуется 600-800 миллиардов долларов.

"600-800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы", – заявил Зеленский.

При этом, украинский лидер подчеркнул, что это лишь примерная сумма, так как боевые действия в стране все еще продолжаются.

"Я бы сосредоточивался сейчас на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой", – подытожил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985395-skolko-deneg-potrebuetsya-na-vosstanovlenie-ukrainy-soobschil-zelenskiy/