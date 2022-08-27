Зеленский сообщил об экспорте одного миллиона тонн украинского зерна в рамках соглашения

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении рассказал, что в рамках соглашения по зерну им удалось экспортировать уже один миллион тонн зерна, передает "Украинская Правда".

"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов - Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что возобновление поставок украинского зерна снижает риск продовольственного кризиса, не допускает катастрофического дефицита продовольствия и хаоса на рынке.

Соглашение по экспорту украинского зерна было подписано Украиной и Россией 22 июля в Турции в присутствии президента Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Первый сухогруз с зерном из Украины прибыл в Турцию в начале августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985078-zelenskiy-soobschil-ob-eksporte-odnogo-milliona-tonn-ukrainskogo-zerna-v-ramkah-soglasheniya/