NBC News: США вложат предназначенные Украине деньги в разработку своего оружия

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Администрация Байдена готовит крупный пакет военной помощи для Украины на сумму около трех миллиардов долларов. Однако оружие только разрабатывается, поэтому его передача Киеву может занять "месяцы или годы", передает NBC News.

"Пентагон специально просил ПВО, противотанковые и беспилотные авиационные системы и средства связи. По словам официальных лиц, многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов в течение нескольких месяцев или лет, потому что они все еще находятся в стадии разработки", – говорится в публикации.

Как пишет издание, администрация Байдена может объявить в среду, 24 августа, о новом пакете военной помощи для Украины на три миллиарда долларов. Данный пакет может включать беспилотники и оружие с новыми возможностями.

В июне стало известно, что правительство США направит Украине очередной пакет военной помощи на 700 млн долларов. Туда войдут ракетные системы и боеприпасы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984532-nbc-news-ssha-vlozhat-prednaznachennye-ukraine-dengi-v-razrabotku-svoego-oruzhiya/