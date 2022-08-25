Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld - Pool / Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал подумать над гарантиями безопасности для Украины, чтобы не столкнуться с повторением войны в будущем. Сообщение опубликовано в блоге Борреля на сайте Европейской внешнеполитической службы.

"В долгосрочной перспективе стоит вопрос о том, как мы можем не только закончить эту войну, но и предотвратить новую войну через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы о том, как дать Украине возможность защитить себя, а также вопрос о гарантиях безопасности", - сказано в сообщении.

Боррель сообщил, что на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре будут обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и решение проблем, связанных с последствиями войны.

Руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак сообщил, что к концу лета они представят первый вариант документа о гарантиях безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984724-borrel-prizval-podumat-nad-garantiyami-bezopasnosti-dlya-ukrainy/