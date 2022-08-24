Венгрия не будет вводить ограничения на выдачу виз россиянам

Главы МИД Эстонии и Венгрии Урмас Рейнсалу и Петер Сийярто. Фото: Facebook/Peter Szijjarto

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в соцсетях, что они не планируют вводить визовые ограничения для граждан России. Ранее ряд европейских стран высказались за введение подобных ограничений, передает РИА Новости.

Сийярто провел телефонный разговор с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Они обсуждали визовые ограничения для россиян, за введение которых выступают ряд европейских стран.

"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", - пишет Сийярто.

Недавно канцлер ФРГ Шольц заявил, что "с трудом" представляет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Сийярто отметил, что Будапешт заинтересован в установлении мира в Украине. Но при этом у них мнения с Эстонией касательно санкций против России отличаются.

"Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - написал глава венгерского МИД.

Ряд европейских стран высказались за введение ограничений на выдачу виз гражданам России. Многие даже начали вводить подобные санкции.

Тем временем в госдепе США, а также глава дипломатии ЕС Боррель высказались против этой идеи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984630-vengriya-ne-budet-vvodit-ogranicheniya-na-vydachu-viz-rossiyanam/