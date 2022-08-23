Госдеп США и глава дипломатии ЕС выступили против запрета на выдачу виз россиянам

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Госдепартамент Соединенных Штатов сообщил, что не поддерживает полный или частичный запрет на выдачу виз гражданам России. Ранее такое предложение выдвигали в некоторых европейских странах, передает CNN.

"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других людей, уязвимых к нарушениям прав человека. Мы также ясно дали понять, что важно провести грань между действиями российского правительства и его политикой в Украине, и народом России", - сказал представитель Госдепа.

Против запрета на выдачу виз россиянам также выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Bloomberg.

"Запретить въезд всем россиянам - не лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", - сказал Боррель.

При этом он отметил, что ЕС должен открывать свои двери не для олигархов, а для простых граждан, которые "не хотят жить в такой ситуации".

Ранее Эстония, Латвия, Литва, Чехия приостановили выдачу шенгенских виз гражданам России. Финляндия сократит выдачу виз на 90 процентов. Решение ограничить выдачу виз поддержали в Дании, Польше, Германии и Швеции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984345-gosdep-ssha-i-zhozep-borrel-vystupili-protiv-zapreta-na-vydachu-viz-rossiyanam/