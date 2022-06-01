США направят Украине очередной пакет военной помощи на 700 млн долларов

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Правительство Соединенных Штатов направит Украине очередной пакет военной помощи на 700 млн долларов. Туда войдут ракетные системы и боеприпасы, передает The New York Times.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации Байдена, предоставленное Украине вооружение не должно применяться против целей на территории России. И украинская сторона подтвердила, что будет использовать его исключительно в целях своей защиты.

В данный пакет военной помощи входят также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские снаряды, вертолеты и тактические машины.

В общей сложности, с начала войны Штатами в Украину была направлена военная техника на сумму свыше пяти миллиардов долларов.

Ранее СМИ сообщили, что Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971963-ssha-napravyat-ukraine-ocherednoy-paket-voennoy-pomoschi-na-700-mln-dollarov/