Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совбеза ООН. Он предложил провести в следующем году Саммит будущего в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит будущего в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и вновь подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно - агрессию, колониальные амбиции", - сказал Зеленский по видеосвязи.

По мнению украинского президента, "было бы символично" провести Саммит будущего ООН в Киеве. А также вновь потребовал от российских войск покинуть Запорожскую АЭС.

Напомним, ЗАЭС находится под контролем России с марта.

Недавно гендиректор МАГАТЭ сообщил, что их эксперты скоро должны посетить Запорожскую АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984701-zelenskiy-predlozhil-provesti-sammit-buduschego-oon-v-ukraine/