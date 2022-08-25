Госдепартамент США осудил возможный суд над украинскими военнопленными в Мариуполе
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Госдепартамент США заявил, что осуждает возможный суд над украинскими военнопленными в Мариуполе, организованный Россией. Сообщение появилось на сайте ведомства от имени пресс-секретаря Неда Прайса.
"Планируемые показательные судебные процессы незаконны и являются насмешкой над правосудием, и мы решительно осуждаем их", - гласит сообщение.
Каждый военнослужащий ВС Украины, включая иностранных добровольцев, имеет право на статус военнопленного. А в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленным должна быть предоставлена защита, соответствующая этому статусу, пишет Прайс.
США призвали Россию соблюдать обязательства по международному праву.
На заявление Госдепа отреагировали в посольстве России в США, передает ТАСС. Там утверждают, что обвинения американской стороны по поводу проведения трибунала в Мариуполе являются безосновательными.
Ранее президент Украины Зеленский предупредил, что любые переговоры с Москвой будут уже невозможны, если в Мариуполе пройдет суд над украинскими военнопленными.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984698-gosdepartament-ssha-osudil-vozmozhnyy-sud-nad-ukrainskimi-voennoplennymi-v-mariupole/