Госдепартамент США осудил возможный суд над украинскими военнопленными в Мариуполе

Нед Прайс. Фото: KEVIN LAMARQUE/POOL/AFP via Getty Images

Госдепартамент США заявил, что осуждает возможный суд над украинскими военнопленными в Мариуполе, организованный Россией. Сообщение появилось на сайте ведомства от имени пресс-секретаря Неда Прайса.

"Планируемые показательные судебные процессы незаконны и являются насмешкой над правосудием, и мы решительно осуждаем их", - гласит сообщение.

Каждый военнослужащий ВС Украины, включая иностранных добровольцев, имеет право на статус военнопленного. А в соответствии с Женевскими конвенциями военнопленным должна быть предоставлена защита, соответствующая этому статусу, пишет Прайс.

США призвали Россию соблюдать обязательства по международному праву.

На заявление Госдепа отреагировали в посольстве России в США, передает ТАСС. Там утверждают, что обвинения американской стороны по поводу проведения трибунала в Мариуполе являются безосновательными.

Ранее президент Украины Зеленский предупредил, что любые переговоры с Москвой будут уже невозможны, если в Мариуполе пройдет суд над украинскими военнопленными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984698-gosdepartament-ssha-osudil-vozmozhnyy-sud-nad-ukrainskimi-voennoplennymi-v-mariupole/