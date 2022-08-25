Ющенко сравнил ситуацию в Украине с Афганистаном

Виктор Ющенко. Фото: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Третий президент Украины Виктор Ющенко провел параллель между ситуацией в Афганистане в августе 2021 года и текущей войной в Украине, передает "Украинская Правда".

"Я маленькую параллель хотел бы провести: вы помните эти ужасные кадры, как последние самолеты военных сил Соединенных Штатов Америки покидали Кабул, после 10 лет присутствия покидали Афганистан", - сказал Ющенко.

Он напомнил, что в этот момент афганцы, пытаясь покинуть страну, бежали за самолетом и даже хватались за шасси. Ющенко назвал это событие "моментом позора", которого нельзя допустить в Украине.

"Сегодня что-то подобное повторить в Украине для мира, сейчас я не уточняю, европейского мира или мира более широкого, - это расписаться в полной капитуляции перед Путиным. Это невозможно", - сказал третий украинский президент.

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984695-yuschenko-sravnil-situatsiyu-v-ukraine-s-afganistanom/