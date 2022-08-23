Президент Польши прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Twitter/Kancelaria Prezydenta

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в украинскую столицу Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава канцелярии польского лидера Павел Шрот в Twitter.

"Остановка Киев. Стартовал очередной визит президента Польши Анджея Дуды в Украину", - сообщили в канцелярии польского президента.

Помимо встречи с Зеленским, Дуда примет участие в виртуальном саммите Крымской платформы, который состоится сегодня, 23 августа.

"Визит президента Дуды в Украину включает встречу с президентом Зеленским и переговоры о поддержке Украины; президенты примут участие в саммите Крымской платформы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это пятая встреча президентов Украины и Польши в этом году и третья с начала войны в Украине.

В сегодняшнем саммите Крымской платформы также примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Японии Фумио Кисида.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984445-prezident-polshi-pribyl-v-kiev-dlya-uchastiya-v-sammite-krymskoy-platformy/