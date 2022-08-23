Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы, в том числе и по составу участников, передает "Украинская Правда" со ссылкой на обращение Зеленского.

"Уже полностью готова ко второму саммиту Крымская платформа. В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году - и по составу участников, и по тематике обсуждения. Мы значительно расширяем формат крымской платформы", - сказал Зеленский.

Вся информация о расширении будет объявлена украинским правительством сегодня, 23 августа. В этот же день состоится виртуальный саммит Крымской платформы, в котором примут участие генсек НАТО Столтенберг, премьер Канады Джастин Трюдо, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Кроме того, Киевом был запущен еще один формат "Киевская инициатива", в которой примут участие Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

Крымская платформа - дипломатическая инициатива украинского правительства, конечной целью которой является восстановление контроля Украины над Крымом.

Ранее Зеленский в рамках платформы создал совет по вопросам "деоккупации Крыма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984343-zelenskiy-anonsiroval-rasshirenie-krymskoy-platformy/