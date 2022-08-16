Зеленский создал совет по вопросам "деоккупации" Крыма
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский создал совет "по вопросам деоккупации и реинтеграции" Крыма и Севастополя, передает "Украинская Правда" со ссылкой на указ Зеленского.
Указ вступил в силу 15 августа.
Кроме того, согласно документу, глава офиса президента Украины Андрей Ермак должен внести предложения по составу данного Консультативного совета. Главой совета будет сам Зеленский.
Основные задачи совета - деятельность в рамках Крымской платформы, что является дипломатической инициативой Украины. А также подготовка предложений по вопросам "деоккупации и реинтеграции" Крыма и другие аспекты.
Ранее украинский президент рассказал о последствиях в случае проведения Россией референдумов на территории Украины. Если такое случится, российская сторона потеряет возможность переговоров с Киевом, заявил Зеленский.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983312-zelenskiy-sozdal-sovet-po-voprosam-deokkupatsii-kryma/