Зеленский создал совет по вопросам "деоккупации" Крыма

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский создал совет "по вопросам деоккупации и реинтеграции" Крыма и Севастополя, передает "Украинская Правда" со ссылкой на указ Зеленского.

Указ вступил в силу 15 августа.

Кроме того, согласно документу, глава офиса президента Украины Андрей Ермак должен внести предложения по составу данного Консультативного совета. Главой совета будет сам Зеленский.

Основные задачи совета - деятельность в рамках Крымской платформы, что является дипломатической инициативой Украины. А также подготовка предложений по вопросам "деоккупации и реинтеграции" Крыма и другие аспекты.

Ранее украинский президент рассказал о последствиях в случае проведения Россией референдумов на территории Украины. Если такое случится, российская сторона потеряет возможность переговоров с Киевом, заявил Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983312-zelenskiy-sozdal-sovet-po-voprosam-deokkupatsii-kryma/