Украина представит в конце лета документ о гарантиях безопасности

Андрей Ермак. Фото: Yevhen Kotenko/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Руководитель офиса президента Зеленского Андрей Ермак сообщил, что к концу лета консультативная группа представит первый вариант документа о гарантиях безопасности для Украины, передает "Украинская Правда".

Консультативную группу, которая составляет документ, возглавили Ермак и бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен.

"Я подтверждаю, что к концу этого месяца - где-то 29-30 число - мы можем уже рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов по господину Расмуссену", - сказал Ермак.

Руководитель офиса Зеленского сообщил, что сейчас они еще над ним работают.

"Могу открыть вам тайну: я уже знаком с его текстом - это очень мощный документ", - заявил Ермак.

Ранее Зеленский рассказал, в каком случае переговоры Украины с Россией будут уже невозможны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984336-ukraina-predstavit-v-kontse-leta-dokument-o-garantiyah-bezopasnosti/