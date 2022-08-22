Новая Зеландия введет санкции против чиновников самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Новая Зеландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Новая Зеландия введет новый пакет санкций против России. На этот раз в санкционный список вошли 48 физических лиц и одно юридическое. Сообщение опубликовано на сайте новозеландского правительства от лица главы МИД Нанайи Махуты.

На этот раз санкции коснутся чиновников, которые были назначены на должности российским правительством на оккупированных территориях Украины.

"Санкции основываются на предыдущих мерах, направленных против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отколовшихся от Украины Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию", - говорится в сообщении от имени Махуты.

Меры включают в себя запрет на въезд в Новую Зеландию, заморозку активов и запрет на финансовые операции с подсанкционными лицами.

С начала войны в Украине правительство Новой Зеландии неоднократно вводило санкции против России. В начале марта въезд в страну запретили Путину и другим официальным лицам в российском правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984256-novaya-zelandiya-vvedet-sanktsii-protiv-chinovnikov-samoprovozglashennyh-lnr-i-dnr/