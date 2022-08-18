СМИ: Переговоры Эрдогана и Зеленского стартовали во Львове

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: tccb.gov.tr

Турецкие СМИ объявили, что во Львове начались переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидером Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

"Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове", – сообщили представители турецкого телеканала, находящиеся на месте событий.

Президент Турции в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: tccb.gov.tr

По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Другой турецкий телеканал, ссылаясь на источники, сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: tccb.gov.tr

Накануне во Львов прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Отмечалось, что на встрече будет обсуждаться работа черноморской зерновой инициативы, а также ситуация на Запорожской АЭС.

Также сегодня Владимир Зеленский в очередном обращении сообщил, что украинская сторона активно работает над организацией визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

СМИ отметили смягчение позиции России по возможным переговорам Зеленского и Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983830-smi-peregovory-erdogana-i-zelenskogo-startovali-vo-lvove/