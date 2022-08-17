Названа дата встречи Гутерриша, Зеленского и Эрдогана во Львове

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Официальный представитель генсека ООН сообщил, что на этой неделе Антониу Гутерриш посетит Украину. Там он также может встретиться с президентами Украины и Турции, передает РИА Новости.

"Как говорится в приглашении президента Зеленского, часть визита будет посвящена обзору работы черноморской зерновой инициативы. Мы ожидаем двусторонней встречи между генсеком и президентом Зеленским на определенном этапе", - сообщил журналистам представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН прибудет во Львов 18 августа, а 19 августа будет в Одессе. 20 августа он приедет в Стамбул.

Одним из вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, станет ситуация на Запорожской АЭС.

Также к Зеленскому и Гутерришу во Львове присоединится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Укринформ со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа посетит Львов с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в сообщении.

Накануне генсек ООН провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором они обсудили ряд вопросов, включая ЗАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983487-nazvana-data-vstrechi-guterrisha-zelenskogo-i-erdogana-vo-lvove/