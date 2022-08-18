Украина и Россия начали переговоры по визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении сообщил, что украинская сторона активно работает над организацией визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Текст обращения доступен на сайте украинского лидера.

"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию <...> Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена ​​на Запорожскую станцию ​​легальным способом, очень быстро и максимально эффективно", - сказал Зеленский.

Ранее украинский президент потребовал от российских военных покинуть ЗАЭС как можно скорее и без всяких условий.

Тем временем российская сторона тоже ведет переговоры по визиту экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости.

"Прямо сейчас, в эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, с Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с его генеральным директором (Рафаэлем) Гросси посетила Запорожскую станцию и осуществила там гарантийное мероприятие в соответствии со своим мандатом. Мы крайне заинтересованы в этом", - сказал Вишневецкий.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983690-ukraina-i-rossiya-nachali-peregovory-po-vizitu-missii-magate-na-zaporozhskuyu-aes/