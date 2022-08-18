СМИ узнали о смягчении позиции России по переговорам Зеленского и Путина

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

В CNN Türk со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона решила смягчить свою позицию по возможной встрече президентов Зеленского и Путина, передает РБК.

По словам источников, раньше в Москве заявляли, что до переговоров президентов Украины и России делегации двух сторон должны были прежде составить дорожную карту по Украине. Но сейчас допускается, что дорожная карта может быть составлена прямо на встрече двух президентов.

О том, что переговоры по этому поводу непосредственно с Зеленским возможны, намекнул сам Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа.

Известно, что Зеленский неоднократно с начала войны предлагал Путину провести двусторонний саммит. Но ответа от Кремля не последовало.

А сегодня, 18 августа, во Львове состоится встреча Зеленского, генсека ООН Гутерриша и Эрдогана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983787-smi-uznali-o-smyagchenii-pozitsii-rossii-po-peregovoram-zelenskogo-i-putina/