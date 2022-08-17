Глава ООН прилетел в Украину

Антониу Гутерриш во Львове. Фото: twitter.com/UN_Spokesperson

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл с официальным визитом в Украину – точкой его прибытия стал город Львов. Об этом сообщил его представитель в .

"Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где завтра встретится с Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом", – говорится в официальном сообщении представителя генсека ООН.

Ранее сообщалось, что часть визита Гутерриша будет посвящена обзору работы черноморской зерновой инициативы, еще часть – ситуации на Запорожской АЭС.

"Мы ожидаем двусторонней встречи между генсеком и президентом Зеленским на определенном этапе", – сообщал журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ожидалось, что далее у Гутерриша по программе посещение Одессы, которое состоится 19 августа, а 20-го числа он должен прилететь в Стамбул.

При этом в администрации президента Турции также дополняли, что в ходе обсуждения будут затронуты и "шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем".

Отметим, что Гутерриш уже побывал в Украине в этом году – это происходило в апреле. Незадолго до этого он посещал Москву, где проводил переговоры с Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983646-glava-oon-priletel-v-ukrainu/