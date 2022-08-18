Видео пьяной вечеринки с участием премьера Финляндии слили в Сеть

Кадр из видео с Санной Марин: twitter.com/dailyaz1

В Сети появились провокационные кадры, снятые на вечеринке с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин. Некоторые СМИ предположили, что ее участники могли употреблять запрещенные вещества. Видеозапись прокомментировала сама Марин, ее слова приводит РИА Новости.

На кадрах, которые появились в Сети, Санна Марин (в белых джинсах и черном топе) поет, танцует, обнимается с другими людьми и порой предстает в довольно откровенных позах.

В видео также упоминается слово "jauhojengi", а в повседневном финском языке слово "jauho" – "мука" или "порошок" – иногда обозначает наркотики.

Сегодня на брифинге финский политик опровергла предположения об употреблении запрещенных веществ и прокомментировала видеозапись.

"Я не знаю, что это такое. Я не знаю, к чему это относится. Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики – прим. ред.)", – заявила Марин.

По ее словам, это было частное видео. Она также выразила свое недовольство тем, что кадры попали в Сеть. Тем не менее премьер-министр отметила, что не видит необходимости менять свое поведение.

"Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста", – отметила Марин.

По ее словам, после этой частной вечеринки она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон попал в центр скандала из-за своего участия в вечеринке во время локдауна в мае 2020 года. На опубликованных СМИ кадрах можно было увидеть Джонсона вместе с супругой и примерно 17 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит. Все они в разгар пандемии и ограничений не носят масок и не держат дистанцию.

Борис Джонсон принес извинения за свой проступок в период локдауна. Позже стало известно, что полиция Лондона приступила к расследованию вечеринки с премьером.

Тем не менее в начале июня британский премьер заявил, что не пожалел о вечеринках во время локдауна и "хотел бы снова их посетить".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983813-video-pyanoy-vecherinki-s-uchastiem-premera-finlyandii-slili-v-set/