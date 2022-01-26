Полиция Лондона приступила к расследованию вечеринки с премьером во время локдауна

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Полиция Лондона начала расследование вечеринки в здании правительства с участием премьер-министра Бориса Джонсона во время локдауна в мае 2020 года, передает The Guardian.

Глава лондонской полиции Крессида Дик заявила, что в настоящее время ведется расследование по факту нарушения правил изоляции.

"Я могу подтвердить, что полиция расследует несколько случаев возможных нарушений ограничительных норм по COVID-19, которые имели место на Даунинг-стрит и Уайтхолл в последние два года", – сказала она.

Дик уточнила, что факт расследования не означает, что "штрафные санкции обязательно будут выписаны инстанциям и фигурантам". Глава полиции Лондона добавила, что дополнительных комментариев по данному расследованию не будет.

Напомним, The Guardian опубликовали фотографию, на которой премьер Великобритании нарушает ковидные ограничения. Фотография датируется 15 мая 2020 года. На ней можно увидеть Бориса Джонсона вместе с супругой и примерно 17 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит. Все они в разгар пандемии и ограничений не носят масок, не соблюдают социальную дистанцию.

Позже Борис Джонсон принес извинения за то, что в 2020 году, в период локдауна, посетил вечеринку в саду своей резиденции. Он пояснил, что вышел в сад, чтобы подышать свежим воздухом и поблагодарить сотрудников, а спустя 25 минут вернулся в свой кабинет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953019-politsiya-londona-pristupila-k-rassledovaniyu-vecherinki-s-premerom-vo-vremya-lokdauna/