Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины Януковича и его сына

Виктор Янукович. Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Власти Швейцарии внесли в санкционный список бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, передает SWI swissinfo.ch со ссылкой на Государственный секретариат экономики (SECO).

"Считается, что 72-летний бывший президент был причастен к конфликту в Украине в феврале, а его сын руководил бизнес-операциями в Донбассе", – говорится в публикации.

Как пишет издание, санкции являются последними в серии карательных мер со стороны ЕС, которые Швейцария решила принять после изучения каждого конкретного случая. Финансовые санкции против Януковича и его окружения уже были введены.

Как пишет ТАСС, Берн утверждает, что экс-президент Украины и его сын "несут ответственность за поддержку действий или политики, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности этого государства".

Напомним, в начале августа ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983678-shveytsariya-vvela-sanktsii-protiv-eks-prezidenta-ukrainy-yanukovicha-i-ego-syna/