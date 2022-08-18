США и несколько стран ЕС запросили заседание СБ ООН по Украине

Заседание СБ ООН 11 августа. Фото: Ed Jones/AFP via Getty Images

Соединенные Штаты и несколько их европейских союзников запросили заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как утверждает источник, основной темой запрашиваемого заседания станет шестой месяц войны в Украине. Дата мероприятия - 24 августа.

"США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия, запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа", - сообщил источник.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин официально объявил о начале "специальной военной операции".

Тем временем в Украину прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во Львове в скором времени ожидается его встреча с президентами Зеленским и Эрдоганом.

Также мы писали, почему украинское правительство заранее не предупредило жителей Украины о возможной войне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983671-ssha-i-neskolko-stran-es-zaprosili-zasedanie-sb-oon-po-ukraine/