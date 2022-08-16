Зеленский потребовал от России покинуть Запорожскую АЭС

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от российской стороны покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Сообщение было опубликовано на сайте украинского лидера.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра", - сказал Зеленский.

Вопрос о ЗАЭС обсуждается уже в МАГАТЭ и ООН, говорит президент Украины. Он призвал международное сообщество ввести санкции против "Росатома" и всей атомной отрасли России.

"Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов - без всяких условий", - сказал Зеленский.

Напомним, ЗАЭС находится под контролем российских военных с марта. А 7 августа российская и украинская стороны сообщили о взрывах рядом со станцией. После чего 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести оттуда свои войска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983311-zelenskiy-potreboval-ot-rossii-pokinut-zaporozhskuyu-aes/