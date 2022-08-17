Зеленский объяснил, почему украинцев заранее не предупредили о возможной войне

Владимир Зеленский. Кадр из видео: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post рассказал, что если бы украинцев предупредили о возможной войне заранее, страна быстро проиграла бы текущую битву.

По словам украинского лидера, когда иностранные коллеги предупреждали их о возможной войне перед вторжением в феврале, они решили не рассказывать об этом жителям страны. Потому что массовая паника помешала бы защищать страну.

"Когда русские напали бы, они бы взяли нас за три дня. Я не скажу, чья это была идея, но в целом наше внутреннее чувство было право: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", - сказал Зеленский.

С начала войны Украина начала терять от пяти до семи миллиардов долларов каждый месяц.

"Как только началось полномасштабное вторжение, с этого момента наша экономика теряла от пяти до семи миллиардов долларов в месяц <...> Нам нужны деньги, чтобы не потерять свою страну", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины создал совет по вопросам "деоккупации" Крыма, а также потребовал от российских военных покинуть Запорожскую АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983493-zelenskiy-obyasnil-pochemu-ukraintsev-zaranee-ne-predupredili-o-vozmozhnoy-voyne/