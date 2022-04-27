Генсек ООН прибыл в Украину после встречи с Путиным

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил в о том, что прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Накануне он провел встречу с президентом России.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта.

Чем скорее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", – написал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Отметим, что на 28 апреля намечена встреча Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

26 апреля, напомним, он встречался с Владимиром Путиным. В ходе встречи Гутерриш заявил, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров в Украине не решается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967114-gensek-oon-pribyl-v-ukrainu-posle-vstrechi-s-putinym/