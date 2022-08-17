Советник офиса Зеленского Подоляк прокомментировал недавние взрывы в Крыму

Михаил Подоляк. Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency/Getty Images

Советник руководителя офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian прокомментировал два недавних удара по российским объектам в Крыму.

9 августа на складе боеприпасов на крымском аэродроме Саки прогремели взрывы. Министерство обороны России заявило, что причиной взрывов стала детонация боеприпасов из-за нарушения правил пожарной безопасности. При этом ведомство отмечало, что обстрела аэродрома не было.

16 августа на другом военном складе в Джанкойском районе Крыма из-за диверсии сдетонировали боеприпасы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Советник Ермака Михаил Подоляк в интервью The Guardian предположил, что в "ближайшие два-три месяца" могут случиться новые инциденты, подобные вышеупомянутым ударам.

"Я, конечно, согласен с российским министерством обороны, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы можем увидеть больше таких инцидентов", - сказал Подоляк.

Подоляк намекнул, что Украина рассматривает Крымский мост, который соединяет остров с Россией, законной военной целью.

"Это незаконное сооружение и главный шлюз для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал он.

Недавно Зеленский создал совет по вопросам "деоккупации" Крыма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983507-sovetnik-ofisa-zelenskogo-podolyak-prokommentiroval-nedavnie-vzryvy-v-krymu/