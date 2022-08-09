Взрывы прогремели на аэродроме в Крыму, есть погибший (фото, видео)

Взрыв. Фото: t.me/rian_ru

На аэродроме Саки в Крыму сегодня, 9 августа, прогремели взрывы на местном складе боеприпасов. Сообщается о наличии пострадавших и погибшего в результате происшествия.

О нескольких взрывах, прогремевших в районе поселка Новофедоровка в Крыму (Автономная Республика Крым, контролируемая Россией, Казахстаном признается как часть Украины - прим. ред.), в своем официальном Telegram-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Как пишет РИА Новости, на место происшествия выехал глава региона Сергей Аксенов. Он сообщил, что чтобы исключить ранения местных жителей, в районе аэродрома ввели 5-километровую зону оцепления и ограждения, выставили экипажи ГИБДД и пешие патрули.

30 человек из числа жителей домов, расположенных поблизости, были эвакуированы. Общую эвакуацию было решено не проводить.

В Минобороны России заявили, что причиной взрывов стала детонация боеприпасов на складе вследствие нарушения правил пожарной безопасности.

При этом подчеркивается, что обстрела аэродрома не проводилось.

"Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровки нет", - указали в ведомстве.

На месте происшествия начался пожар, над тушением которого работали огнеборцы.

По данным ведомства, в результате взрывов пострадали и попали в больницу пять человек, один из них - ребенок. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что туристов среди них нет.

"Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла.

Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет", - заявил глава минздрава региона Константин Скорупский.

Позже Сергей Аксенов в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в результате происшествия погиб один человек.

"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982452-vzryvy-progremeli-na-aerodrome-v-krymu-est-pogibshiy-foto-video/