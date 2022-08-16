Китай призвал США прекратить двигаться в неверном направлении

Чжан Цзюнь. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Соединенным Штатам следует прекратить двигаться в неверном направлении в вопросе Тайваня, передает РИА Новости.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя визит американских конгрессменов на Тайвань, заявил, что им следует извлечь уроки из поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"И им следует понять, что стоит прекратить двигаться в неверном направлении", – сказал он.

Чжан Цзюнь отметил, что весь мир отчетливо видит, "кто провоцирует, кто нарушает статус-кво и кто пытается создать проблемы в этой части мира".

Дипломат подчеркнул, что Китай продолжит делать все, что в их силах, для защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Это также четко показывает, что контрмеры, которые мы приняли в ответ на такие провокационные акты, оправданны и легитимны", – добавил он.

Делегация конгрессменов США прибыла 14 августа на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин назвал их визит "очень опасным ходом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983335-kitay-prizval-ssha-prekratit-dvigatsya-v-nevernom-napravlenii/