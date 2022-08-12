Глава МАГАТЭ потребовал от России и Украины допустить экспертов на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Енергоатом

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал от России и Украины допустить экспертов на Запорожскую АЭС в Украине, передает DW.

"Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и допустить миссию к Запорожской АЭС как можно скорее. Время поджимает", - попросил Гросси, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН по ЗАЭС, созванном по инициативе России.

Доступ МАГАТЭ к станции призвали предоставить также и в правительстве Соединенных Штатов.

"Украинский персонал должен иметь возможность выполнять свои важные задачи, не подвергаясь давлению российских солдат", - заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

К слову, Запорожская АЭС контролируется российскими войсками с 4 марта. А недавно российская и украинская стороны сообщили об обстрелах рядом со станцией, что вызвало опасения со стороны мировой общественности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982909-glava-magate-potreboval-ot-rossii-i-ukrainy-dopustit-ekspertov-na-zaporozhskuyu-aes/