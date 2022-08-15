42 страны мира призвали Россию вывести свои войска из Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Lumppini/Getty Images

42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести свои войска из Запорожской атомной электростанции, передает "Европейская Правда" со ссылкой на заявление.

Все 42 страны считают, что пребывание на ЗАЭС российских военных может нанести существенный вред ее функционированию.

Совместное заявление было подписано представителями всех стран ЕС, самого Евросоюза как отдельного подписанта, а также Норвегией, Британией, Исландией, США, Канадой, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Лихтенштейном, Грузией, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Турцией.

"Размещение российских военных и вооружения на территории станции - неприемлемо и является игнорированием принципов безопасности и предотвращения рисков, которые все члены МАГАТЭ обязались уважать", - гласит заявление.

Ранее глава МАГАТЭ призвал Россию и Украину допустить на ЗАЭС экспертов агентства после того, как 7 августа стороны сообщили о взрывах на территории станции. Запорожская АЭС находится под контролем российских сил с марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983138-42-strany-mira-prizvali-rossiyu-vyvesti-svoi-voyska-iz-zaporozhskoy-aes/