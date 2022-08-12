Bloomberg: Германия проведет конференцию по восстановлению Украины после войны

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Правительство Германии планирует провести в октябре текущего года конференцию, которая будет посвящена восстановлению Украины после окончания войны, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести это мероприятие совместно с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Точная дата еще не определена, но примерно конференцию проведут в Берлине 25 октября. На ней соберут экспертов и представителей ЕС, стран G7 и международных организаций. Основную часть финансовой помощи в размере 500 млрд евро (517 млрд долларов) на восстановление Украины хотели выделить именно в ЕС. Но вопрос вызывает много споров, поскольку блок еще не пришел к общему решению, откуда взять эти деньги.

Известно, что Германия председательствует сейчас в G7, куда, помимо нее, входят США, Британия, Канада, Франция, Италия, Япония и ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982882-bloomberg-germaniya-provedet-konferentsiyu-po-vosstanovleniyu-ukrainy-posle-voyny/