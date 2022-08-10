Запрет на импорт угля из России официально вступил в силу в Евросоюзе

Флаг ЕС. Фото: artJazz/Getty Images

В странах Евросоюза в рамках пятого пакета санкций, который был введен в начале апреля этого года из-за войны в Украине, с 10 августа начал действовать запрет на импорт угля из России.

Запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива из России официально вступил в силу с 10 августа.

"Сделки по покупке, импорту или транспортировке в [Европейский] Союз угля и другого твердого ископаемого топлива [разрешены] до 10 августа 2022 года", - говорится в документе на сайте ЕС.

Кроме того, поставки российского угля запретили также с 10 августа в Великобритании.

А в исследовании Greenpeace утверждалось, что Германия в этом году заплатит два миллиарда евро за импорт российского угля. При этом канцлер Шольц заявлял, что в рамках санкций ЕС они будут осуществлять поэтапный отказ от угля из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982485-zapret-na-import-uglya-iz-rossii-ofitsialno-vstupil-v-silu-v-evrosoyuze/