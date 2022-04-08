Германия прекратит импорт российского угля в течение 120 дней

Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall/Getty Images

По итогам встречи с премьерами 16 федеральных земель Германии канцлер Олаф Шольц заявил, что страна откажется от российского угля в течение 120-дневного периода, передает ТАСС.

В течение последующих четырех месяцев Германия будет поэтапно отказываться от российского угля. Мера осуществляется в рамках санкций Европейского союза.

"Если получится быстрее, то хорошо. Однако нам потребуется время, и оно понадобится компаниям, хотя они уже давно ищут новых поставщиков", - сказал Шольц.

Ранее вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что они намерены постепенно снижать зависимость от энергоносителей из России.

В минувший четверг послы ЕС согласовали пятый пакет санкций. О чем в Twitter сообщило французское председательство в Совете ЕС.

"В частности, речь идет о замораживании активов нескольких российских банков, запрете на импорт угля из России, оружейном эмбарго в отношении России, запрете экспорта в Россию, в частности высокотехнологичных товаров", - пишут они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964133-germaniya-prekratit-import-rossiyskogo-uglya-v-techenie-120-dney/